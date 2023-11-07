Керівники провідних світових банків висловили стурбованість тим, що наступна криза фінансового сектору може виникнути через зростаючу геополітичну невизначеність. Вона може стати перевіркою стійкості фінансового ринку, в той час, як галузь залишається вразливою до посилення регулювання.
Про це пише Reuters. За словами голови і генерального директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, тригером наступної глобальної фінансової кризи, швидше за все, стане геополітичний або політичний простір.
"Проблеми демократії в деяких країнах світу абсолютно очевидні", - сказав, не вдаючись у подробиці, Горман на інвестиційному саміті глобальних фінансових лідерів, організованому Валютно-кредитним управлінням Гонконгу.
У свою чергу, генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Сьюінг заявив, що ринки в значній мірі стійкі до глобальних подій, але будь-яке затишшя вразливе перед ризиком нових подій.
"Мій найбільший страх полягає в тому, що ще одна геополітична ескалація - а це може статися досить швидко - і ринки в якийсь момент фактично втратять спокій, і тоді настане ринкова подія",-сказав Сьюінг.
Відзначається, що ці коментарі прозвучали на тлі того, що конфлікт між Ізраїлем і сектором Гази, який розгортається, додає невизначеності до глобальних економічних перспектив, в той час як російсько-українська війна затягується, а напруженість між Китаєм і США продовжує зростати, уопри зусилля по зближенню лідерів двох наддержав.
Регулювання зайшло занадто далеко
Також керівники найбільших у світі банків виступили проти введення більш суворих банківських правил.
У липні була запропонована масштабна реформа, широко відома як "Базельський ендшпіль". Вона зобов'язує банки відкладати додаткові мільярди капіталу для захисту від ризиків.
"Хоча ми хочемо, щоб система була безпечною і надійною, коли я подивився на ці правила, я думаю, що вони заходять занадто далеко", - заявив генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон, маючи на увазі посилення банківського регулювання.
"Якщо вони будуть реалізовані в тому вигляді, як (правила) викладені, це стане значним додатковим посиленням жорсткості економічної системи в той час, коли я не думаю, що це відповідає інтересам економічної діяльності і зростання", - додав Соломон.
У США банківський регулятор оголосив про масштабні пропозиції щодо введення більш суворих правил щодо капіталу для великих кредиторів після масового вилучення депозитів з дрібніших банків на початку цього року. У свою чергу, представники галузі стверджують, що немає ніяких виправдань для значного збільшення капіталу.
"Звичайно, я вважаю, що спроби деяких регулюючих органів в даний момент підняти питання про капітал помилкові. Їм слід зосередитися на інших питаннях", - сказав голова UBS Group Колм Келлехер, не назвавши регулюючі органи.
"Мета політики полягає в тому, щоб обмежити розмір великих банків", - сказав Горман із Morgan Stanley.
Але "коли ви тиснете на систему, найменш конкурентоспроможні гравці відступають", - сказав він, додавши, що важко передбачити наступну кризу, поки політична дилема не буде вирішена.
Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики Deutsche Bank прогнозували, що зростаючі геополітичні ризики у світі можуть призвести до різких змін інфляційних очікувань і стагфляції в масштабі, який востаннє спостерігався у 1970-х.