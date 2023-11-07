Крім геополітичної ситуації, керівники банків критикують посилення банківського регулювання.

Керівники провідних світових банків висловили стурбованість тим, що наступна криза фінансового сектору може виникнути через зростаючу геополітичну невизначеність. Вона може стати перевіркою стійкості фінансового ринку, в той час, як галузь залишається вразливою до посилення регулювання.

Про це пише Reuters. За словами голови і генерального директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, тригером наступної глобальної фінансової кризи, швидше за все, стане геополітичний або політичний простір.

"Проблеми демократії в деяких країнах світу абсолютно очевидні", - сказав, не вдаючись у подробиці, Горман на інвестиційному саміті глобальних фінансових лідерів, організованому Валютно-кредитним управлінням Гонконгу.

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У свою чергу, генеральний директор Deutsche Bank Крістіан Сьюінг заявив, що ринки в значній мірі стійкі до глобальних подій, але будь-яке затишшя вразливе перед ризиком нових подій.

"Мій найбільший страх полягає в тому, що ще одна геополітична ескалація - а це може статися досить швидко - і ринки в якийсь момент фактично втратять спокій, і тоді настане ринкова подія",-сказав Сьюінг.

Відзначається, що ці коментарі прозвучали на тлі того, що конфлікт між Ізраїлем і сектором Гази, який розгортається, додає невизначеності до глобальних економічних перспектив, в той час як російсько-українська війна затягується, а напруженість між Китаєм і США продовжує зростати, уопри зусилля по зближенню лідерів двох наддержав.

Регулювання зайшло занадто далеко

Також керівники найбільших у світі банків виступили проти введення більш суворих банківських правил.

У липні була запропонована масштабна реформа, широко відома як "Базельський ендшпіль". Вона зобов'язує банки відкладати додаткові мільярди капіталу для захисту від ризиків.

"Хоча ми хочемо, щоб система була безпечною і надійною, коли я подивився на ці правила, я думаю, що вони заходять занадто далеко", - заявив генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон, маючи на увазі посилення банківського регулювання.

"Якщо вони будуть реалізовані в тому вигляді, як (правила) викладені, це стане значним додатковим посиленням жорсткості економічної системи в той час, коли я не думаю, що це відповідає інтересам економічної діяльності і зростання", - додав Соломон.

У США банківський регулятор оголосив про масштабні пропозиції щодо введення більш суворих правил щодо капіталу для великих кредиторів після масового вилучення депозитів з дрібніших банків на початку цього року. У свою чергу, представники галузі стверджують, що немає ніяких виправдань для значного збільшення капіталу.

"Звичайно, я вважаю, що спроби деяких регулюючих органів в даний момент підняти питання про капітал помилкові. Їм слід зосередитися на інших питаннях", - сказав голова UBS Group Колм Келлехер, не назвавши регулюючі органи.

"Мета політики полягає в тому, щоб обмежити розмір великих банків", - сказав Горман із Morgan Stanley.

Але "коли ви тиснете на систему, найменш конкурентоспроможні гравці відступають", - сказав він, додавши, що важко передбачити наступну кризу, поки політична дилема не буде вирішена.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики Deutsche Bank прогнозували, що зростаючі геополітичні ризики у світі можуть призвести до різких змін інфляційних очікувань і стагфляції в масштабі, який востаннє спостерігався у 1970-х.

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