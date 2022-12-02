Дохід банківської галузі зросте приблизно на $345 млрд або 5,5% - до $ 6,5 трлн.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що світові банки досягнуть рекордної за 14 років прибутковості за підсумками поточного року.

Як зазначається в щорічній доповіді Global Banking Annual Review консалтингової компанії McKinsey, за підсумками року дохід банківської галузі зросте приблизно на $345 млрд або 5,5% - до $6,5 трлн.

В цілому прибутковість капіталу зросте до 11,5-12,5%. Як йдеться у звіті, макроекономічна волатильність та геополітичні потрясіння у 2022 році завершили більш ніж 10-річний період "відносної стабільності".

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За оцінкою McKinsey це багато в чому пов'язано зі зростанням процентних ставок, які до цього кілька років трималися на дуже низькому рівні.

Коефіцієнт достатності власного капіталу найбільших банків знаходиться на рівні 14-15%.

Війна в Україні та інфляція в Єврозоні:

У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок вплине на американських споживачів.

Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. У Єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.

Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло та продукти харчування. Індекс цін на бензин зріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.

1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року щодо серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Інфляція в листопаді також сповільнилася в деяких країнах Єврозони: Німеччині, Італії, Іспанії та Нідерландах. У Франції показник інфляції не змінився.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

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