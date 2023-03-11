Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,95 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок - до 38,45 грн за долар. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 15 копійок – до 40,55 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,95 грн/дол., євро - 39,55 грн / євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Курс під час війни

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, хоча раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Відео дня

Вже в липні Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25%.

Директор департаменту казначейства банку COMINBANK Герман Марченко прогнозує, що березні буде коливання готівкового курсу в межах 38-39, 5 грн за долар.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що долар може ще трохи подешевшати протягом 1-2 тижнів.

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