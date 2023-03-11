Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,20 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках залишився на рівні попереднього дня - 38,70 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня - 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,20 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

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Війна в Україні та валютний ринок

Через неповні два місяці після повномасштабного російського вторгнення в Україну Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу.

Йшлося про курс, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Примітно, що до війни в Україні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що готівковий курс долара в Україні у найближчі один-два тижні може ще подешевшати, однак, зниження курсу не буде значним.

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