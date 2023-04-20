Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 8 копійок – до 37,95 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 10 копійок – 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн/дол., євро - 40,50 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Курс у врмя війни

Після початку російського вторгнення в Україні скасували обмеження на встановлення курсу, хоча раніше він не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

18 квітня 2023 року заступник голови НБУ Юрій Гелетей заявив про те, що фіксований курс долара в Україні поки скасовувати не збираються, Національний банк на даний момент не бачить підстав для переходу до гнучкого курсоутворення.

За його словами, фіксований курс оптимальний, коли всі інші режими створюють ще більше ризиків і негативних побічних ефектів. Крім того, фіксований курс відіграє істотну роль для стабілізації економіки, а передумови для того, щоб рухатися далі, в Україні поки не сформувалися.

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