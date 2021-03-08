Європейське банківське управління повідомило, що вживає додаткових заходів безпеки і здійснює ретельний моніторинг з метою відновлення повної функціональності своїх серверів електронної пошти.

Європейське банківське управління (EBA) заявило, що сервери електронної пошти зазнали втручання через глобальну кібератаку на програмне забезпечення Microsoft Exchange, в якій американська компанія звинувачує китайську групу.

У зв’язку з цим EBA, ключовий фінансовий регулятор ЄС, заявило, що «вживає додаткових заходів безпеки і здійснює ретельний моніторинг з метою відновлення повної функціональності» своїх серверів електронної пошти, повідомляє Радіо Свобода.

«На даному етапі інфраструктура електронної пошти EBA захищена, і наш аналіз показує, що вилучення даних не проводилося, і у нас немає ніяких ознак того, що порушення вийшло за межі наших поштових серверів», – йдеться в заяві.

EBA оголосило про злам напередодні, заявивши про відключення системи електронної пошти, доки не отримає оцінку масштабів втручання.

Сервери Microsoft Exchange широко використовуються для електронної пошти великими підприємствами і урядами.

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Що цьому передувало

Минулого тижня Microsoft заявила, що кіберзлочинці використали вразливість в її системі електронної пошти Microsoft Exchange. Американська технологічна компанія вважає, що за зламом стоїть спонсорований китайською державою зловмисник Hafnium. Пекін заперечує свою причетність.

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Автор: Вікторія Токарєва