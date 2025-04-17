Інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%.

Інфляція в Україні повернеться до зниження влітку й сповільниться до однознакового рівня наприкінці року. Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

"Відповідно до прогнозу НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг. Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з ІІІ кварталу та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі", - сказав він.

За словами Пишного, фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірнішого тиску з боку ринку праці. Крім того, додатковим чинником буде зменшення цін на нафту внаслідок торговельних протистоянь у світі.

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"У результаті інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 8,7%, а у 2026 році – до цілі 5%", - зазначив очільник Нацбанку.

Пишний розповів, що у перші місяці року інфляція зростала та в березні сягнула 14,6% в річному вимірі. Така динаміка зумовлювалася залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв, подальшим підвищенням цін на підакцизну продукцію, а також впливом фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту.

"Правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики", - сказав голова НБУ.

Інфляція в Україні - останні новини

Інфляція на споживчому ринку в березні в річному вимірі прискорилася до 14,6%, порівняно з березнем минулого року. За даними Держслужби статистики, порівняно із лютим, споживча інфляція в березні становила 1,5%, з початку року - 3,5%.

Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік здорожчали на 17,4%. Найбільший стрибок цін показали яйця (+44,7%), олія соняшникова (+35,4%), овочі (+32,3%) та масло (+31,9%).

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