За словами економістів, з вільною від держави економікою Україна забуде про співпрацю з МВФ.

Напередодні Дня Незалежності українські економісти розповіли, як Україні отримувати трильйони доларів іноземних інвестицій.

Пропонують провести дерегуляцію бізнесу, знизити податки, приватизувати держмайно, та зменшити вплив держави на економіку, що спонукатиме підприємців відкривати у нас своє діло, йдеться у статті УНІАН.

За словами економістів, українська економіка усі роки незалежності "задихється" від державного втручання, безглуздих заборон та надто високих податків. Щоб пришвидшити економічний розвиток українські експерти радять лібералізувати підприємницьку діяльність та відкрити ринки там, де раніше складно було займатися розвитком своєї справи: в освіті, охороні здоров'я, енергетиці, тощо.

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"Те саме потрібно зробити там, де існують державні монополії: залізничний транспорт, енергетика, інфраструктура. Бажано приватизувати держмайно, але це станеться само собою, якщо відкрити ринки для підприємців, - вони просто згодом усе викуплять", - зазначив економіст та публіцист Володимир Золотарьов.

Якщо вдасться позбутися серйозного втручання в економіку з боку держави, то у перспективі на Україну чекатиме справжнє економічне диво.

"Сьогодні, коли Америка та Європа загинаються від регулювання, попит на вільний ринок великий. З нашими можливостями та ресурсами це можна реалізувати. Немає лише свободи економічної. І якщо ми цю свободу економічну досягнемо, то забудемо про необхідність роботи з МВФ, оскільки матимемо трильйони доларів інвестицій. І це без перебільшення", - вважає керівник з економічних реформ Офісу простих рішень та результатів Ярослав Романчук.

Довідка УНІАН. За індексом економічної свободи, який відображає ступінь відкритості та конкурентоспроможності економічного середовища, Україна посідає 126 місце зі 177-ми можливих. Цей результат співвісний з деякими африканськими країнами.

Що відбувається з українською економікою

Як повідомляв УНІАН, українська економіка за підсумком 2022 року скоротилася майже на 30%. Серед актуальних тенденцій в економіці лишається триваюче в умовах війни падіння інвестиційної активності та "пригнічене" споживання домогосподарств.

За підсумками 2022 року реальні доходи українців скоротилися на 16%, хоча в номінальних цифрах було невелике збільшення. Згідно з даними НБУ, після різкого падіння в першій половині 2022 року номінальні доходи населення почали зростати у другому півріччі 2022 року. Значною мірою на це вплинули виплати бюджетникам і особливо високі зарплати військових.

Станом на травень 2023 рку Нацбанк прогнозував потужний сплеск економіки. Ймовірність ризику затягування війни та її ескалації Нацбанк оцінював на рівні від 25% до 50%.

Спад реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сповільнився до 13,5% з 31,4% та 30,6% відповідно у четвертому та третьому кварталах 2022 року.

НБУ прогнозував, що в третьому і четвертому кварталах цього року зростання сповільниться відповідно до 3,9% і 3,7%, а всього за цей рік реальний ВВП зросте на 2,0% після падіння на 29,1% в минулому.

Проте, у 2023 році Нацбанк прогнозує зростання економіки України на 2,9%, у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%. Вагому роль у відновленні відіграватиме м’яка фіскальна політика.

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