Документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в Україні" № 1116-IX, який Верховна Рада прийняла 17 грудня 2020 року.

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Як повідомляє прес-служба голови держави, цей документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року.

Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від 20 мільйонів євро.

Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проектів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів, закріплення гарантій інвестора шляхом укладення прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.

Згідно з документом, підтримка буде надаватися підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Також передбачено створення спеціальної урядової уповноваженої установи, яка займатиметься супроводом інвестиційних проектів, допомогою інвесторам з початку проекту та протягом усього часу його тривалості.

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Автор: Тамара Отовська