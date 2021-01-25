Україна повинна бути сама зацікавлена у створенні сприятливого клімату для залучення іноземних інвестицій. Особливо це необхідно нашій країні в умовах війни, складної економічної ситуації та боротьби з COVID-19.

"Ми повинні працювати над усіма сферами, де ми можемо повернути приріст робочих місць в Україну, особливо коли йдеться про зв'язок, "зелену угоду", енергію, транспорт, освіту - всім, що може сприяти створенню сильної економіки в Україні", - заявив Європейський Комісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї.

Але, на жаль, не так багато іноземців хочуть вкладати кошти в економіку України, посилаючись на корупцію і незахищеність.

Для деяких бажання інвестувати в нашій країні закінчується катастрофою. Серед яскравих прикладів - кричущий випадок у Львівській області - захоплення підприємства "ПП Наттекс", власник якого - громадянин Німеччини Антон Іммель.

Нагадаємо, що у 2008 році Іммель придбав кілька занедбаних будівель у селі Волиця Гніздичівська Жидачівського району, оформивши все за законодавством. Він провів повну реконструкцію об'єкта, імпортував в Україну швейні машинки, верстати та інше необхідне обладнання. У 2010 році відкрив виробництво з виготовлення матраців і різних текстильних продуктів. Він інвестував значну суму в економіку нашої країни й створив робочі місця для українських громадян.

Але, як повідомив Антон Іммель, відбулося рейдерське захоплення підприємства. За словами бізнесмена, захоплення здійснив колишній співробітник Державної митної служби України Вовк Михайло.

"... Обманним шляхом Вовк заволодів частиною акцій підприємства. У березні 2020 року до мене приїхали партнери з Німеччини (які мають 10 величезних концернів по всьому світу) для укладення договору про співпрацю. Я навіть не зміг зайти з ними на підприємство!",- розповів Іммель і наголосив, що так Україна втратила інвестора і заплановані 10 млн євро вкладень. А сам він втратив контракти з іншими компаніями в Німеччині та Бельгії на мільйони.

Іммель зазначив, що потім "ПП "Наттекс" повністю збанкрутувало і має заборгованість понад мільйон гривень державі. Читайте такожЗакон про "інвестнянь" дасть величезний поштовх для залучення інвестицій - Петрашко

"Скільки це ще буде далі тривати, що навмисне обманюють інвесторів, бандити забирають бізнес, і залишаються безкарними, і це не прості робітники, а саме люди, які працювали або продовжують працювати в держорганах?!",- обурився громадянин Німеччини.

"Я звернувся до правоохоронних органів і прошу про захист, оскільки отримую постійні погрози позбавити мене життя з боку Михайла Вовка. Я написав заяви до МВС України, Податкової служби і навіть президента України", - додав він.

На сьогодні, за словами німецького бізнесмена, результатів немає, крім того, він отримав відповідь від Національної поліції, що жодну з його заяв навіть не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, бо "вони не бачать причин". Проте, зазначив Іммель, вже порушено кримінальну справу Інтерполом Німеччини й розпочато розслідування.

Цей випадок, безумовно, негативно впливає на імідж України на міжнародній арені й порушує домовленості з Євросоюзом. Адже представники Єврокомісії не один раз наголошували: Україна і ЄС повинні разом працювати над створенням бізнес-середовища, заснованого на верховенстві права.

"Я був готовий інвестувати й далі в Україну, хотів вкласти гроші в новий проект вже в цьому році. Але в такій ситуації - це неможливо", - підсумував Антон Іммель.

Німецький інвестор заявив, що має намір боротися за свої права і вкладені інвестиції, і вже звернувся в Бундестаг і Європарламент з проханням про допомогу і захист своїх прав.

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Автор: УНІАН