Також планується продати всі держпідприємства, які не потраплять до переліку заборонених до приватизації.

Кабінет міністрів до 2030 року планує передати в концесію 90% підприємств, заборонених до приватизації, а також продати всі державні підприємства, які не потраплять до переліку заборонених до приватизації.

Про це сказано в тексті національної економічної стратегії України до 2030 року, розміщеному на урядовому портал.

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Серед завдань, описаних у стратегії, значаться ліквідація або реструктуризація всіх нефункціонуючих державних підприємств, формування та затвердження вичерпного переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації, а також передача в оренду 100 відсотків нестратегічного або економічно необґрунтованого майна державної та комунальної власності.

Також Кабмін планує затвердити політику власності державних підприємств, створити інститут централізованого управління державними підприємствами, який буде управляти держпідприємствами, що залишилися в державній власності.

У планах - проведення корпоратизації всіх державних підприємств, впровадження наглядових рад на державних підприємствах, забезпечення фінансової самодостатності державних підприємств, підвищення середньої рентабельності капіталу (RoE) державних підприємств до 10% і здійснення первинного розміщення акцій на міжнародних фінансових ринках принаймні двох державних підприємств.

Що цьому передувало

У листопаді 2020 року уряд презентував результати аудиту вітчизняної економіки та вектори економічного розвитку до 2030 року. Тоді ж прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проектів, які планує реалізувати до 2030 року в рамках національної економічної стратегії України.

Наприкінці січня 2021 року почалося публічне обговорення документа, а Кабінет Міністрів планував представити стратегію в першому кварталі 2021 року.

Кабінет Міністрів 3 березня 2021 року затвердив Національну економічну стратегію України до 2030 року.

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Автор: Дмитро Шварц