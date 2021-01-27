Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів буде працювати в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Про це повідомляє прес-служба президент.

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"Постанова "Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів", яку уряд затвердив сьогодні на виконання завдання президента, передбачає, що фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку", - сказано в повідомленні.

У прес-службі глави держави додали, що скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.

"Варто відзначити, що в іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року. Програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в рамках програми "доступні кредити 5-7-9%". Завдяки цій програмі іпотека стане доступнішою і більше родин, які потребують поліпшення житлових умов, в тому числі молоді сім'ї, зможуть придбати нове житло. Крім того, іпотечне кредитування сприятиме розвитку економіки та створюватиме додаткові стимули для українців залишатися жити та працювати на батьківщині", - сказано в повідомленні.

Постанова Кабміну буде доопрацьована в Міністерстві фінансів протягом двох днів і подана на підпис прем'єр-міністру в п'ятницю, 29 січня.

Пом'якшення монетарної політики

12 червня 2020 року Національний банк України продовжив цикл пом'якшення монетарної політики та знизив облікову ставку до історичного мінімуму в 6% річних.

Чистий прибуток українських банків за січень-травень 2020 року виріс на 23,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склав 28,964 млрд грн.

24 червня 2020 року заступник голови НБУ Катерина Рожкова прогнозувала рекордно низькі ставки за кредитами до кінця року.

За даними НБУ, обсяги іпотечного кредитування в Україні за підсумками 9 місяців 2020 року зросли на 16%, до 2,3 млрд грн, через підвищення середнього розміру кредиту.

В Україні середні ставки за гривневими кредитами для компаній у третьому кварталі 2020 року скоротилися на 1 п.п. і склали 9,6% річних, а за кредитами фізособам — скоротилися на 1,9 п. п., до 30,9% річних.

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Автор: Дмитро Шварц