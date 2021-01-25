За його словами, це дозволить зняти питання захмарних платежів за розподіл газу.

Кабінет Міністрів розробляє і найближчим часом направить до Верховної Ради законопроект про укрупнення газорозподільних компаній.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Уряд розробляє законопроект про укрупнення газзбутів, що дозволить зняти питання захмарних платежів за розподіл газу (так звану "абонплату"). Плануємо його схвалити вже найближчим часом і подати до Верховної Ради", - написав він.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

Кабінет міністрів встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр.

18 січня 2021 року в Україні ввели граничний тариф на розподіл газу.

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Автор: Дмитро Шварц