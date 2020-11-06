Завдяки програмам Кабінету Міністрів України створено понад 400 тисяч робочих місць з часу початку пандемії та адаптивного карантину, тобто з березня цього року.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Згідно з офіційною статистикою, понад 400 тисяч робочих місць вже створено з березня місяця, з початку пандемії та адаптивного карантину. Ще 400 тисяч робочих місць збережено завдяки фінансуванню програм, які ми разом з парламентом приймали цього року", - сказав він.
За словами Шмигаля, робиться величезна робота і її видно.
"На початок березня було зареєстровано 360 тисяч безробітних в Україні. Станом на зараз це трохи більш як 400 тисяч. У розпал пандемії безробітними стали понад 600 тисяч осіб. Понад 400 тисяч вже працевлаштовані офіційно через Центри зайнятості. Це офіційна статистика", - сказав він.
Що цьому передувало
- Кабінет Міністрів ввів в країні жорсткий карантин у березні поточного року, він тривав до 11 травня, після чого карантинні обмеження почали потроху пом'якшуватися.
- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 13 травня на засіданні Кабінету Міністрів представило програму зі створення 500 тисяч нових робочих місць в Україні.
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