За його словами, ще 400 тисяч робочих місць збережено завдяки фінансуванню програм з бюджету та коронавірусного фонду.

Завдяки програмам Кабінету Міністрів України створено понад 400 тисяч робочих місць з часу початку пандемії та адаптивного карантину, тобто з березня цього року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Згідно з офіційною статистикою, понад 400 тисяч робочих місць вже створено з березня місяця, з початку пандемії та адаптивного карантину. Ще 400 тисяч робочих місць збережено завдяки фінансуванню програм, які ми разом з парламентом приймали цього року", - сказав він.

За словами Шмигаля, робиться величезна робота і її видно.

"На початок березня було зареєстровано 360 тисяч безробітних в Україні. Станом на зараз це трохи більш як 400 тисяч. У розпал пандемії безробітними стали понад 600 тисяч осіб. Понад 400 тисяч вже працевлаштовані офіційно через Центри зайнятості. Це офіційна статистика", - сказав він.

Що цьому передувало

Кабінет Міністрів ввів в країні жорсткий карантин у березні поточного року, він тривав до 11 травня, після чого карантинні обмеження почали потроху пом'якшуватися.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 13 травня на засіданні Кабінету Міністрів представило програму зі створення 500 тисяч нових робочих місць в Україні.

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Автор: Богдан Слуцький