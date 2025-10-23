До наступного саміту Єврокомісія має підготувати варіанти вирішення проблеми.

Європейський Союз відклав до грудня рішення щодо використання 140 млрд євро заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що це сталося після того, як Бельгія, де зберігається велика частина заморожених активів РФ, зажадала гарантій, що не вона нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами.

Обізнані джерела розповіли виданню, що лідери блоку звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати варіанти рішень, які вони розглянуть на наступному саміті.

За словами співрозмовників, "мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця року".

Заморожені активи РФ

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в Європі заморозили активи РФ на загальну суму приблизно 210 млрд євро. Більша частина з цієї суми – 185 млрд євро – зберігаються на бельгійському депозитарії Euroclear.

Доходи від цих активів уже було використано для підтримки України – як заставу для позики в сумі близько 50 мільярдів доларів. Самі ж активи використовувати побоюються, оскільки це може зашкодити репутації установ, де вони зберігаються, наразити Бельгію на юридичну відповідальність і спричинити відповідні заходи з боку Москви.

Однак зараз у ЄС ведеться робота, спрямована на виділення суми саме з активів РФ, а не доходів від них. Як пояснює WP, ідея полягає в тому, щоб узяти готівкові резерви, які Euroclear перевів до Європейського центрального банку, і позичити гроші Україні. Київ повинен буде повернути гроші тільки в тому випадку, якщо доб'ється отримання військових репарацій від Москви.

