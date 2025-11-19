У Європейському Союзі нормально сприйняли реакцію уряду на скандал в енергетиці, зазначив віцепрем’єр-міністр Тарас Качка.

Гучний корупційний скандал в енергетичному секторі України не вплинув на обговорення репараційного кредиту в Європейському Союзі. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, пише "Укрінформ".

"Ні, реакція уряду на цей скандал абсолютно нормально сприйнята європейськими колегами. Очевидно, що незалежність, швидкість і якість розслідування є визначальними", - зазначив Качка.

За його словами, антикорупційна інфраструктура в Україні працює і шляхи розв'язання проблем з боку уряду є правильними.

"Ми не толеруємо корупцію – і подання на звільнення міністрів, залучених у цей скандал, є важливим кроком", - відмітив віцепрем’єр.

Він також зазначив, що ті заходи, які робить уряд щодо корпоративного управління, робляться в щоденній координації із західними партнерами.

"Тому реакція достатньо позитивна, але очевидно, що такий скандал не є чимось приємним", - додав Качка.

Корупційний скандал в енергетиці - що відомо

Як писав УНІАН, 10 листопада співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийшли з обшуками в "Енергоатом". Антикорупційні органи проводили масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Правоохоронці також провели обшуки у компанії "Енергоатом" і в ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка.

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

В організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"), колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет"), а також колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов та його дружина Світлана, яка "засвітилася" на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Професор".

