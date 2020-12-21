Заходи Нацбанку пом'якшили проходження банками кризи.

Фінансовий сектор успішно проходить коронакризу, а банки підтримують бізнес і сприяють відновленню економічного зростання.

Читайте такожЕксперт спрогнозував курс гривні наступного рокуПро це передає прес-служба Національного банку України з посиланням на звіт про фінансову стабільність.

"Банки увійшли в період пандемії без помітних дисбалансів, досить капіталізованими та високоліквідними. Робота з оздоровлення та підвищення стійкості банківської системи, яка проводиться з 2015 року, дала безперечний позитивний результат. Вперше в історії під час кризи банки не стали фактором посилення економічної нестабільності. Навпаки - вони підтримують бізнес і сприяють відновленню економічного зростання, надаючи кредитні ресурси", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що заходи Нацбанку пом'якшили проходження банками кризи. Так, з квітня регулятор залучив ключові доступні для центрального банку інструменти з метою сприяння подоланню кризи. Зокрема, щоб дати банкам більше простору для дій, було призупинено впровадження буферів консервації капіталу і системної важливості. Також Нацбанк заохочував банки реструктуризувати кредити позичальникам, які зазнали тимчасових фінансових труднощів внаслідок карантину.

Також у звіті повідомляється, що корпоративний сегмент загалом виявився стійким, і якість корпоративних портфелів банків істотно не погіршилася.

"Своєчасні реструктуризації та мала частка кредитів вразливим галузям забезпечили проходження кризи без значних стресів. Споживче кредитування істотно сповільнилося з розгортанням кризи - зменшився як попит, так і пропозиція на ринку", - сказано в повідомленні.

Згідно зі звітом, в цьому сегменті протягом другого кварталу відбувся істотний приріст обсягів прострочення, а тому деякі банки реструктуризували незабезпечені споживчі кредити в значних обсягах. НБУ вважає, що ризики цього сегмента для банків високі, а тому підтверджує підвищення ваг ризику за такими банківськими кредитами до 150% протягом 2021 року.

Що цьому передувало

Згідно з опитуванням НБУ, банки в Україні зберігають позитивні очікування щодо перспектив кредитування в наступному році: близько 80% респондентів очікують збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців.

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Автор: Катерина Жирій