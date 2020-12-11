Прем'єр-міністр заявив, що запорукою виходу України з кризи є співпраця з МВФ, Світовим банком, ЄС та іншими фінансовими партнерами.

Запорукою для виходу України зі світової економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, є співпраця з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським Союзом та іншими фінансовими партнерами.

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Про це у своєму відеозверненні до учасників Міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань за часів змін" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Запорукою для виходу з кризи є співпраця з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським Союзом та іншими фінансовими партнерами... взаєморозуміння і спільне бачення подальших реформ повинні та надалі забезпечувати нашу ефективну співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами України", - сказав він.

За словами прем'єра, влада очікує, що найближчим часом буде повідомлення про початок роботи місії МВФ в Україні, що дасть нам можливість розраховувати на отримання найближчим часом другого траншу за програмою stand-by.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Дмитро Шварц