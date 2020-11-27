В України вже є програма співпраці, за якою фонд пропонує й надалі працювати.

Міжнародний валютний фонд не розглядає виділення Україні надзвичайного фінансування.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Мова йде про те, чи зверталися ми по emergency finаnce. Це фінансування, коли у держави дійсно є проблема. Ми це питання розглядали у зв'язку з наявною ситуацією. Але я вам скажу відповідь наших партнерів з Міжнародного валютного фонду: "шановна Україно, у вас є програма тому, будь ласка, ми за цією програмою готові співпрацювати. Ми зараз не розглядаємо для вас emergency finаnce". Ми поставили запитання, нам чітко відповіли, що потрібно працювати в рамках програми й виконувати умови", - сказав він.

Що цьому передувало

18 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, в якій заявив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 мільярда доларів.

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Автор: Дмитро Шварц