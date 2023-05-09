Так, у 2019 році було введено в експлуатацію перший закордонний завод компанії із повноцінного виробництва автомобілів у російському місті Тула.

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло велику китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Наголошується, що причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу у РФ.

"Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з Росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад 3 мільярди юанів (472 млн дол. США)", - йдеться у повідомленні.

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Станом на 2023 рік для Great Wall Росія є найбільшим ринком збуту за межами Китаю. Минулого року на РФ припало близько 30% доходів Great Wall за кордоном.

Так, у 2019 році було введено в експлуатацію перший закордонний завод компанії із повноцінного виробництва автомобілів у російському місті Тула.

Зараз же в РФ діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor.

Компанії зі списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через його підтримку російської агресії в Україні.

Також НАЗК визнало спонсором війни китайського технологічного гіганта Xiaomi, який наразі є лідером з продажу смартфонів на російському ринку.