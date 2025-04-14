Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, а євро – 46,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 14 квітня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 41,65 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 65 копійок і складає 47,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,30 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,94 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,00 грн/євро, а курс продажу - 46,60 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 14 квітня, складає 84 550 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 492 880 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 14 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,39 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня значно послабила позиції, і євро досягнув історичного максимуму. Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 46,92 грн за один євро, тобто гривня знизилася одразу на 1,08 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: