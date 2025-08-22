Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,31 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 22 серпня, знизився на 10 копійок і складає 41,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав також на 10 копійок і складає 48,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро - за курсом 47,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подешевшав до 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 22 серпня, також знизився – до 48,31 гривні.

Нацбанк встановив на 22 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 16 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 47,98 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 5 копійок – до 41,55 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,03 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і складає 48,48 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,78 гривні за євро.

