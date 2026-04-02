'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштують долар і євро сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 2 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 44,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 30 копійок і складає 51,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,10 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і становить 51,02 гривні.

НБУ встановив на 2 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,78 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 14 копійок. Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,82 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 37 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 7 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 23 копійки і складає 51,13 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,43 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: