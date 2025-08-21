Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,98 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 22 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 16 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 47,98 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,18/41,21 грн/дол., а євро - 47,97/47,99 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що в останні дні літа загальна ситуація на валютному ринку навряд чи зміниться. З одного боку, курс долара "борсатиметься" між 41,4-41,8 гривні, а курс євро, попри світову непевність, скоріш за все, не вийде за межі 49 гривень, перебуваючи в проміжку 48-49 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 21 серпня знизився на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долара, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складає 48,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: