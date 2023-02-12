Курс гривні до євро сьогодні становить 42,91 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 12 лютого, зміцнився на 10 копійок - до 40,10 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 9 копійок і становить 42,91 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,65 грн за дол., євро - 42,20 грн за євро.

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Курс валют в умовах війни

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні. Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року був зафіксуваний на рівні 29,25 грн/дол. 21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Курс долара в Україні - прогнози

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Андрій Пишний розповів, що існує серйозна загроза для курсу гривні по відношенню до долара в 2023 році. Через війну Національний банк України допустив надлишок грошової маси в банківській системі. За його словами, загрозу для гривні створює те, що гроші можуть опинитися на валютному ринку, що обвалить курс. Він зазначив, що важливо, щоб кошти залишалися в системі, тому Нацбанк зацікавлений у привабливій процентній ставці для банківських депозитів.

У проекті державного бюджету на 2023 рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці року чиновники прогнозували його на рівні 50 грн/дол.

Утім інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса запевнив, що наразі в Україні немає жодних передвісників, які б вказували на те, що долар сягне позначки в 50 грн/дол.

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