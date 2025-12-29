Валюта дорожчає на початку тижня: курс долара в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 41,85 грн, а євро – 49,30 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 29 грудня, зріс на 5 копійок і становить 42,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,85 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 5 копійок і становить 49,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,14 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 49,96 грн/євро, а курс продажу - 49,76 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 29 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,06 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 13 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на сьогодні встановлено на рівні 49,55 гривні за один євро, тобто гривня втратила 12 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара в Україні з 29 грудня до 4 січня перебуватиме в межах 41,8-42,4 гривні на міжбанку і 41,8-42,6 гривні на готівковому ринку.

