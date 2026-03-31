Нацбанк послабив гривню: офіційний курс долара і євро на 1 квітня

Національний банк України встановив на середу, 1 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 12 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,45 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,94/43,97 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,48/50,50 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 31 березня зріс на 3 копійки і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро в банку подешевшав на 25 копійок і складав 50,75 гривню за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 49,75 гривень за одиницю іноземної валюти.

Пр цьому курс долара до гривні в банках України подешевшав на 4 копійки і становив 44,10 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,55 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 9 копійок і складав 50,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50 гривень за євро.

