Курс євро зріс: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 22 травня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,95 грн, а євро – 51,08 грн.

Курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 22 травня, залишився без змін і складає 44,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і становить 51,75 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,08 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,60 грн/євро, а курс продажу - 51,40 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 22 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,23 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника, який став новим історичним максимумом.

Щодо євро гривня також залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,30 гривні за один євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що на останньому тижні травня очікується, що курс долара перебуватиме в діапазоні 43,8-44,5 грн, а євро – в межах 51,5-52,5 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: