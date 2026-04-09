Сенсаційне розслідування розкрило подробиці таємної співпраці Угорщини з Іраном.

Незабаром після смертоносної ізраїльської атаки у вересні 2024 року, в результаті якої вибухнули тисячі пейджерів "Хезболли", уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запропонував свою допомогу Ірану – ключовому спонсору "Хезболли", визнаної в США терористичною організацією.

"Наша секретна служба вже зв’язалася з вашими службами, і ми поділимося всією інформацією, яку зібрали в ході розслідування. Кожен можливий документ буде передано вашим службам", – повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто своєму іранському колезі Аббасу Арагчі по телефону, згідно з копією стенограми дзвінка від 30 вересня, отриманою та підтвердженою західною розвідкою і вивченою The Washington Post.

У той час Угорщина опинилася в центрі уваги, оскільки тайванська компанія, чий бренд був на пристроях, заявила журналістам, що вони були виготовлені угорською фірмою за ліцензійною угодою. Сійярто прагнув підкреслити Арагчі, що його країна жодним чином не була причетна до атаки 17 вересня в Лівані, в результаті якої загинули 12 осіб і отримали поранення близько 2 800, і що пейджери не вироблялися в Угорщині.

Однак цей дзвінок – і явна готовність Сійярто підлещуватися перед міністром закордонних справ Ірану – ставлять незручні питання про відносини уряду Орбана з Іраном у той час, коли адміністрація Трампа перебуває у конфлікті з Тегераном, а Білий дім одночасно надає підтримку кампанії з переобрання Орбана на виборах з високими ставками, пише ЗМІ.

Дзвінок також суперечить офіційній політиці уряду Орбана щодо підтримки Ізраїлю: Угорщина часто розходиться зі своїми європейськими колегами, підтримуючи Ізраїль під час голосування в Раді Безпеки ООН. Крім того, у квітні 2025 року під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху до Будапешта було оголошено про вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки Нетаньяху загрожує ордер на арешт від цього органу.

Як і Трамп, Нетаньяху також публічно підтримав Орбана.

Візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Угорщини

Венс прибув до Будапешта всього за кілька днів до виборів в Угорщині 12 квітня, щоб надати останню підтримку кампанії Орбана, яка втрачає силу. Згідно з опитуваннями, прокремлівський угорський прем'єр відстає від свого правоцентристського суперника Петера Мадяра. Очікується, що Венс виступить у ключовому культурному фонді, який підтримує уряд Угорщини – Колегіумі Матяша Корвіна (MCC), що став центром руху MAGA та націонал-консервативних сил.

Венс не згадав про будь-які побоювання щодо російського втручання, одночасно підтримавши твердження Орбана про те, що той зіткнувся з втручанням у вибори з боку України та Брюсселя, пишуть ЗМІ. Це відбувається на тлі напруженості через блокування Орбаном кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, який Європейський Союз прагне надати Україні. Цей кредит має вирішальне значення для здатності Києва продовжувати оборонятися від російського вторгнення.

Угорщина в контексті відносин з Москвою

Уряд Орбана є оплотом підтримки руху MAGA, при цьому сам Орбан перебуває в авангарді зусиль зі створення християнсько-націоналістичного фронту проти мігрантів по всій Європі, одночасно зближуючись із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Кампанія Орбана була підірвана повідомленнями про змову його уряду з Москвою, включаючи публікацію в ЗМІ з посиланням на чиновника європейської безпеки про те, що міністр закордонних справ Сійярто регулярно дзвонив своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб давати "звіти в прямому ефірі" під час перерв на закритих засіданнях ЄС.

Це твердження було додатково підкріплено, коли минулого тижня кілька незалежних розслідувальних видань, включаючи угорське VSquare, опублікували витік запису розмови між Сійярто і Лавровим, в якій вони координували зусилля щодо надання допомоги російським мільярдерам, компаніям і банкам в отриманні звільнення від санкцій ЄС.

Сійярто не став заперечувати запис, але применшив значення змісту дзвінка, пояснивши, що журналісти лише "довели, що я публічно говорю те саме, що й по телефону".

Пряма взаємодія угорських та іранських служб

Стенограма розмови між Сійярто та Арагчі піднімає додаткові питання щодо політичних союзів уряду Орбана, особливо з огляду на те, що Москва має давній альянс з Іраном і підтримує його у війні зі Сполученими Штатами, надаючи, за словами західних офіційних осіб, інформацію для наведення проти сил США на Близькому Сході, включаючи військові кораблі та літаки.

"Я просто хотів особисто сказати вам, що наші служби вже зв’язалися з вашими", – заявив Сійярто Арагчі на той час, згідно зі стенограмою. Коли Арагчі відповів, що він "дуже вдячний за те, що ви все це робите", Сійярто підтвердив: "Якщо вам знадобиться додаткова інформація або ви захочете зв’язатися зі мною, я завжди до ваших послуг".

