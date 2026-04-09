США ігнорують докази того, що Росія допомагає Ірану, адже довіряють Путіну, - Зеленський

США ігнорують переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану завдавати ударів по американських базах на Близькому Сході, адже "довіряють" російському диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає The Guardian.

За його словами, він намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між РФ та Іраном.

Чому США ігнорують прямі докази причетності Росії

Зеленський додав, що російські військові супутники сфотографували обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також місцезнаходження американських військових баз в цьому регіоні. Глава держави підкреслив, що Росія передала ці дані та знімки іранському режиму, аби полегшити йому здійснення атак.

"Я говорив про це публічно. Чи чули ми реакцію США на адресу Росії з вимогою припинити це? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це шкода", - заявив Зеленський.

Президент сказав, що команда Дональда Трампа не змогла "по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія".

Коли у нього запитали, чому так сталося, він відповів, що двоє перемовників президента США, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, "провели занадто багато часу" з Путіним та його високопосадовцями.

За словами українського лідера, він краще розуміє психологію Путіна та його справжні військові цілі, ніж Білий дім. Він наголосив, що Путін не зупиниться, якщо захопить Донбас, а потім спробує окупувати обласні центри, а саме Дніпро і Харків.

"Ми маємо визнати, що американці частково вважають, що [Донецький регіон] для нас нічого не означає. Вони не хочуть визнавати, що Путін буде їм брехати і що він може продовжувати окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти Путіну", - висловився президент.

Про візит Венса до Угорщини

Також Зеленський назвав візит віцепрезидента Джей Ді Венса до Будапешта, який агітував за премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, "некорисним".

Водночас він запевнив, що планує втручатися в недільні вибори, наголосивши, що саме угорський народ має вирішити, кого підтримати.

Про посилення Європи

Крім того, український лідер вважає, що Європі необхідно максимально збільшити свою силу тоді, коли США погрожують вийти з НАТО. За його словами, Європейський Союз повинен обʼєднати сили з Україною, Великою Британією, Туреччиною та Норвегією, аби створити військовий блок, який буде достатньо великим для стримування РФ.

"Без України та Туреччини Європа не матиме армії, подібної до російської. З Україною, Туреччиною, Норвегією та Великою Британією ви контролюватимете безпеку на морях, а не на одному морі", - пояснив він, додавши, що впевнений: Київ одного дня приєднається до ЄС.

Заяви Трампа щодо виходу з НАТО

Раніше у Білому домі заявили, що Трамп вирішив обговорити з генсеком альянсу Марком Рютте вихід США з НАТО.

"У мене є пряма цитата президента США щодо НАТО: "Їх випробували на міцність, і вони провалилися". І я б хотіла додати, що це дуже сумно, що НАТО відвертається від американського народу останні шість тижнів. Хоча саме американський народ фінансував їхню оборону", - сказала прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Водночас міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що погрози Трампа щодо виходу з НАТО спонукають Європу шукати альтернативу. Він наголосив, що для цього ЄС має рухатися в напрямку створення загальноєвропейської армії та інтеграції оборонних галузей.

"НАТО є взаємовигідним альянсом як для європейців, так і для американців... Але зауваження адміністрації США та її нові позиції щодо євроатлантичної безпеки спонукають нас, європейців, зробити крок уперед у питаннях нашого суверенітету та оборони. Ми повинні взяти безпеку та стримування наших громадян у свої руки", - закликав міністр.

