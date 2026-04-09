Ці вживані авто обирають найчастіше: названо найпопулярніші моделі в Україні

Лідером ринку імпортованих вживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf.

Впродовж березня український автопарк поповнили 18,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 7% менше, ніж торік, пише "УкрАвтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку традиційно належала бензиновим авто – 58% (торік вони охоплювали 45%). Далі за популярністю йдуть дизельні авто – 21% (23% у березні 2025 року); електромобілі – 9% (23% минулого року); гібриди – 8% (5% торік); авто з ГБО – 4%, що відповідає показнику минулого року.

Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери становить 10 років. Лідером ринку імпортованих вживаних автомобілів залишається Volkswagen Golf. На другій та третій позиції також розташувалися німецькі машини.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:

Volkswagen Golf - 849 одиниць;

Volkswagen Tiguan - 787;

Audi Q5 - 627;

Nissan Rogue - 624;

Škoda Octavia - 594;

Renault Megane - 589;

Ford Escape - 415;

Volkswagen Passat - 385;

Mazda CX5 - 361;

Nissan Qashqai - 352.

Авторинок України – останні новини

8 квітня стало відомо, що минулого місяця український автопарк поповнили близько 5,9 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи. Тоді у приватному та корпоративному секторах на українському авторинку перші місця за популярністю серед легкових автомобілів посіли кросовери.

На початку квітня українці обрали "Автомобіль року 2026". Перемогу здобув компактний кросовер Renault Duster. Організатори тоді також оголосили найкращі моделі у різних категоріях.

6 квітня в Інституті досліджень авторинку розкрили, що на українському ринку вживаних автомобілів спостерігається суттєве пожвавлення активності. Минулого місяця українці придбали понад 17 тисяч вживаних авто.

