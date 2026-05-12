Долар зріс, а євро слабшає: НБУ встановив офіційний курс валют на 13 травня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 13 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,96/43,99 грн/дол., а до євро - 51,64/51,66 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 12 травня зріс на 8 копійок і складав 44,19 гривні за долар, а продати американську валюту можна убло за середнім курсом 43,65 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 9 копійок і становив 52,08 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,45 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 15 копійок і становив 44,25 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 25 копійок і складав 52,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,65 гривні, а євро - за курсом 51,15 гривень за одиницю іноземної валюти.

