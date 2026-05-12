США та Україна наближаються до дронової угоди, - CBS News

Україна може розпочати експортувати воєнні технології до США, а американське фінансування може допомогти розширити виробництво.

Уряди Сполучених Штатів і України розробили проєкт меморандуму з визначенням умов потенційної нової оборонної угоди між країнами. Про це повідомляє американський телеканал CBS News з посиланням на три обізнані джерела.

Цей проєкт узгоджений Державним департаментом США і послом України Ольгою Стефанішиною і є першим кроком до укладення оборонної угоди. Ця угода має дозволити Україні експортувати в США воєнні технології і виробляти дрони на спільних підприємствах з американськими компаніями.

Як зауважує телеканал, під час війни в Ірані, Україна капіталізувала свої інновації, створені її військовими та оборонними підрядниками впродовж понад чотирьох років виснажливої війни з Росією. Київ відправив дрони-перехоплювачі і пілотів на Близький Схід допомогти союзникам США оборонятися від тих самих іранських дронів "Шахед", які Росія запускає під час атак українськи хміст і сіл.

Українські посадовці вперше запропонували Білому дому ідею співпраці щодо дронів у серпні 2025 року.

Як відзначили українські посадовці, дронова співпраця з США має стати взаємовигідною, оскільки американське фінансування допомогло би обом країнам розширити виробництво оборонної продукції.

Виробництво дронів в Україні

За прогнозом Ради національної безпеки і оборони України, у 2026 році українські оборонні виробничі потужності становитимуть 55 мільярдів доларів. Утім, Україні знадобиться набагато більше зовнішнього фінансування, аби реалізувати цей потенціал, бо наразі Київ має кошти, аби здійснити закупівлі зброї на близько 15 млрд доларів, зазначив Юрій Сак, радник міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Разом з тим, Україна відмінно справляється з виробництвом таких систем озброєння, яким США раніше не надавали пріоритет. Один український виробник планує випустити понад 3 мільйони недорогих військових безпілотників з оглядом від першої особи у 2026 році. Для порівняння, США випустили лише 300 тис у 2025 році.

Крім того, Українські компанії розробляють інноваційні методи та обладнання для радіоелектронної боротьби. Зокрема, українська оборонна компанія Sine Engineering, яка нещодавно отримала багатомільйонні інвестиції від Інвестиційного фонду реконструкції США та України, започаткувала технологію, яка дозволяє безпілотникам літати без GPS-наведення, щоб уникнути перешкод.

Пентагон запросив українські компанії долучитись до ініціативи "Домінування дронів". Ця програма вартістю 1,1 мільярда доларів спрямована на знаходження дронів для військових контрактів США.

Угода між Україною і США

Як повідомляв УНІАН, у березні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла би підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо виробництва дронів на суму близько 35-50 мільярдів.

Як відомо, Зеленський зміг перетворити досвід своєї країни у сфері застосування безпілотників на серію успішних дипломатичних угод під час візитів на Близький Схід та до Європи.

