У НАБУ і САП розкрили, як відбувалося розслідування в операції 'Мідас'

Також НАБУ заявили про тиск на експертів під час розслідування.

Операція "Мідас" не була сконцентрована в одному підрозділі детективів, а була децентралізована між різними групами. Про це під час брифінгу розповів глава Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

Водночас очільник САП Олександр Клименко додав, що для уникнення витоку інформації було створено унікальний механізм.

"Навіть у випадку витоку інформації з будь-якого напрямку розслідування – щоб ми могли продовжувати інші напрямки. Тобто операція складалася не з одного, не двох і навіть не трьох напрямків розслідування… Жоден з керівників головного підрозділу не знав всієї операції. Це було відомо лише мені та директору бюро. У нас була така домовленість: якщо виток відбудеться по всій операції, то це або ти, або я", – розповів Клименко.

Також правоохоронці розкрили деталі щодо однієї з частин операції "Мідас", яка стосується корупції в оборонній державній сфері.

"Що стосується і постачання бронежилетів, щодо епізоду якого один з фігурантів вже має підозру... Так само ми говорили, що з лютого 2025 року в нас існує розслідування щодо низки виробників вітчизняного озброєння, зокрема й дронів. У межах цього розслідування ще з квітня призначена низка експертиз, які тривають до цього часу", – розповів очільник САП.

Крім того, повідомили, що розслідування в операції "Мідас" тривало "під тиском".

"Факти тиску були. Наприклад, у справі, яка стосується легалізації коштів, було зафіксовано ймовірний тиск на експертів, які мали здійснити відповідну експертизу. І цей тиск, попередньо, ми це ще вивчаємо, міг здійснюватися також і працівниками СБУ", – зазначив Кривонос.

Операція "Мідас": що відомо

Нагадаємо, 10 листопада, НАБУ та САП вийшли з публічною заявою про розслідування розкрадання ста мільйонів доларів державних коштів АТ "НАЕК "Енергоатом".Фігурантами справи стали на той момент міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко.

Згодом зʼявилася інформація про причетність до цієї справи інших українських посадовців та бізнесменів. Вже 11 травня НАБУ оголосило підозру ексочільнику Офісу президента Андрієві Єрмаку. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Також за цією статтею про підозри оголосили ще шести людям. Серед них – колишній віцепремʼєр-міністр України, бізнесмен та інші особи.

Розгляд запобіжного заходу для Єрмака відбудеться вже 12 травня о 16:00. В САП повідомили, що вони проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 180 млн гривень.

