Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення готівкового курсу для банків.

Середній курс продажу готівкового долара та євро в банківських обмінниках зрівнявся і становить 34 грн.

За даними сайту "Мінфін", середній курс купівлі при цьому одного готівкового долара становить 32,15 грн, а одного євро - 33,75 грн.

Офіційний курс Національного банку України залишається фіксованим з початку повномасштабного вторгнення агресора і становить 29,25 грн за 1 долар та 30,92 грн за 1 євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський заявляв, що у зв'язку зі знятим обмеженням Національним банком на встановлення курсу гривні до іноземних валют під час електронних розрахунків, курс в банках може сягнути 37 гривень.

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