На цьому тижні будуть погашені ОВДП на суму в 12 мільярдів гривень, що призведе до "надлишку" гривні.

Локдаун послужив причиною падіння попиту на валюти з боку імпортерів, і в разі його скасування після 24 січня гривня опиниться під тиском.

Читайте такожНа початку року в Україні подешевшає долар-прогнозПро це повідомив аналітик RoboForex Андрій Гойлов у коментарі УНІАН.

"До кінця цього тижня уряд прийме рішення про скасування або продовження жорстких карантинних обмежень, тому особливе значення матиме статистика нових захворювань COVID-19. Локдаун послужив причиною падіння попиту на валюти з боку імпортерів, і якщо його скасують після 24 січня, гривня опиниться під тиском", - сказав Гойлов.

Аналітик зазначив, що сьогодні, 19 січня, Мінфін України проведе аукціон з розміщення ОВДП, і ринку будуть запропоновані облігації в гривні з терміном погашення 3, 12, 24, 36 і 72 місяці. За його словами, на цьому тижні будуть погашені ОВДП на суму в 12 мільярдів гривень, що призведе до "надлишку" гривні.

"З цієї причини нерезиденти, ймовірно, сьогоднішнє розміщення пропустять. На пропозицію валюти з їхнього боку сподіватися сьогодні не варто. НБУ доведеться втрутитися з валютними інтервенціями в разі різких курсових коливань", - зазначив Гойлов.

Він підкреслив, що наступного тижня за курсом долара США проти гривні очікує ослаблення до рівня 28,20 гривні/долар. Єдина європейська валюта, згідно з прогнозом експерта, може зміцнитися до позначки 34,25 гривні/євро.

Що цьому передувало

Національний банк України на вівторок, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,19 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій