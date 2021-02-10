Курс долара зріс до 27,77 гривні, а курс євро - до 33,67 гривні.

Національний банк України на четвер, 11 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,77 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,67 гривні/євро, тобто гривня ослабла на 23 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2776,65 (10 лютого – 2764,26)

100 EUR – 3366,55 (10 лютого – 3344,06)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,84/27,87 гривні/долар, до євро – на рівні 33,77/33,80 гривні/євро.

Попередній курс

Національний банк України на середу, 10 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,64 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій