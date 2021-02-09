Курс гривні до євро ослаб до 33,44 грн/євро.

Національний банк України на середу, 10 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,64 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 33,44 грн/євро, тобто гривня ослабла на 18 копійок порівняно з попереднім показником.

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Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на сьогодні, 9 лютого, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2764,26 (9 лютого - 2766,51)

100 EUR - 3344,06 (9 лютого - 3326,04)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,67/27,69 грн/дол., до євро - на рівні 33,48/33,50 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на вівторок, 9 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,67 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій