Курс гривні до євро зміцнився до 34,04 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 14 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 34,04 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 14 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 27,97 (13 січня - 28,04)

100 EUR - 34,04 (13 січня - 34,07)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,98/28,00 грн/дол., до євро - на рівні 34,03/34,05 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 13 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,05 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій