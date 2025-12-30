Євро дорожче 50 гривень: валюта подорожчала в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 41,95 грн, а євро – 49,40 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 грудня, зріс на 15 копійок і становить 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,95 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 50,05 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,24 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,06 грн/євро, а курс продажу - 49,87 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 30 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,22 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

В інвесткомпанії Dragon Capital вважають, що наразі економічні фактори свідчать на користь відносно стабільного курсу гривні до долара. Аналітики очікують, що золотовалютні резерви залишатимуться на рекордно високому рівні, а американська валюта, за прогнозами, і надалі слабшатиме щодо інших іноземних. За нашим прогнозом компанії, курс гривні сягне 43 грн/дол. до кінця 2025 року і 44 грн/дол. до кінця 2026-го.

Вас також можуть зацікавити новини: