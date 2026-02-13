На українців масово подають до суду через несплачену комуналку, - ЗМІ

Юристи нагадують, що навіть біженці, які перебувають за кордоном, не повністю звільнені від обов'язків з утримання свого житла на батьківщині.

Комунальні служби почали масово судитися з громадянами щодо боргів за надані послуги. Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на юристів.

"Наразі в судах масово почали з’являтися справи про стягнення заборгованості за комунальні послуги. Значною мірою це обумовлено тим, що в Україні відновлено перебіг позовної давності, який знову застосовується у звичайному режимі, а механізм "замороження" боргів більше не діє", - розповіла представниця Асоціації адвокатів України, керівниця адвокатського бюро Тетяна Даниленко.

За її словами, на сьогодні від примусового стягнення боргів по комуналці звільнені лише території, віднесені до зони активних бойових дій. Це послаблення не стосується територій з потенційною загрозою бойових дій.

Разом з тим юристка розповіла, що для українських біженців, які тимчасово перебувають за кордоном, законом передбачено можливість суттєво зменшити рахунки за комунальні послуги. Для цього громадянин має подати відповідну заяву постачальнику послуг. Однак це все одно не звільняє власників квартир від оплати опалення, обслуговування внутрішньобудинкових мереж та прибирання прибудинкової території.

Як писав УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон, за яким установлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення тимчасово передається місцевим органам влади (обласним адміністраціям та Києву) замість централізованого регулювання. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану та ще один рік після його завершення. Місцева влада зможе сама вирішувати, чи піднімати тариф, залишати його без змін або компенсувати різницю з бюджету.

Після набрання чинності закону Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) матиме 90 днів, щоб надати розрахунки нових тарифів місцевим органам для встановлення. Раніше тарифи на воду в Україні не змінювалися з 2021 року, і водоканали наполягають на їхньому перегляді через високі витрати, хоча уряд просить не підвищувати тарифи для населення.

