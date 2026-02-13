Прощавай, Рейнісф'яра: фотограф показав, як стихія змінила легендарний чорний пляж в Ісландії (відео)

Рейнісф'яра - найвідоміший пляж країни.

Відомий фотограф показав, як стихія змінила легендарний чорний пляж в Ісландії, який має назву Рейнісф'яра.

"Прощавай, чорний пляж Ісландії. Reynisfjara - найвідоміший пляж країни. Місце, яке бачили мільйони і яке ще більше людей мріяли побачити. Цього року океан змінив його назавжди. Ерозія змила чорний пісок, і знайомий ландшафт зник", - написав Олександр Ладанівський у Facebook, виклавши відповідні відео за 2025 та 2026 роки для порівняння.

Він зазначив, що базальтові колони, що раніше височіли над широким берегом, тепер стоять просто в океані і доступу до них більше немає.

"За 17 подорожей до Ісландії я жодного разу не фотографувався тут, ніби завжди було "ще встигну". І лише в останню поїздку раптом відчув, що треба. Зробив свої перші фото й відео саме тоді. Саме тому я завжди кажу, подорожувати потрібно спішити. Бо можна не встигнути", - додав фотограф.

Природні пам'ятки, знищені стихією

Масштабний зсув ґрунту зруйнував частину так званого Юрського узбережжя у Великій Британії - 150-кілометрового відрізку прибережних скель, де на поверхню виступають геологічні породи, утворені в епоху динозаврів.

Внаслідок тривалих дощів від 120-метрової скелі відокремився шматок завширшки 9 метрів і сповз донизу на пляж Чармут у графстві Дорсет (південно-західна частина Англії). В результаті було знищено частину популярної у туристів Південно-Західної прибережної стежки, що вважається найвідвідуванішою туристичною стежкою в країні.

