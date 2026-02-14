Україна розпочала контрнаступ після відключення росіян від Starlink, - The Telegraph

На додаток до локальних оборонних атак, Україна посилює наступ на військові об'єкти всередині Росії.

Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як російським окупантам заборонили використовувати термінали Starlink Ілона Маска.

Видання The Telegraph навело дані Інституту вивчення війни (ISW) про те, що ЗСУ почали локальні контратаки для відновлення зв'язку між позиціями на лінії фронту між південним Добропіллям і північною Варваривкою.

Успіхи на полі бою

На картах показані контрнаступи поблизу Тернуватого, Добропілля та Залізничного, недалеко від кордону між Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Аналітики ISW вважають, що українські контрнаступи є відповіддю на сприятливі умови на полі бою, створені частково через втрату Росією терміналів Starlink.

Видання зазначило, що майже 90% російських підрозділів втратили зв'язок після того, як Маск організував відключення сервісу на початку цього місяця. Це рішення було прийнято після того, як стало відомо, що окупанти встановлюють термінали Starlink на "Шахеди".

До того ж, російські комунікації також постраждали через рішення Кремля ввести нові обмеження на використання Telegram, популярного месенджера, який використовують російські солдати у війні проти України.

Удари по об'єктах в РФ

Видання зазначило, що крім локальних контратак, Україна активізувала удари по військових об'єктах всередині Росії. Зокрема, Україна атакувала крилатими ракетами "Фламінго" один з найбільших складів боєприпасів російської армії, який знаходиться під Волгоградом і ракетний завод в Тамбовській області.

"Українські сили також знищили 6000 безпілотників під Суджею в Курській області, що стало однією з найбільших втрат Москви на сьогоднішній день", - написало видання.

Переговорний процес

Також було оголошено про новий раунд мирних переговорів за участю Росії, України та США в Женеві.

Російську делегацію на ньому очолить Володимир Мединський, помічник російського диктатора Володимира Путіна.

Видання зазначило, що повернення Мединського передбачає, що Кремль, можливо, намагається затягнути мирні переговори після того, як українські чиновники раніше назвали його "псевдоісториком" через його жорсткі вимоги.

Журналісти нагадали, що в ході попередніх переговорів Мединський порівняв війну проти України з Великою Північною війною, в якій брали участь РФ і Швеція і яка тривала 21 рік, з 1700 по 1721 рік, під час правління Петра Великого.

"Путін раніше порівнював себе з колишнім російським імператором", - додало видання.

Відключення Starlink для РФ

9 лютого Тарас Мишак, старший офіцер зв'язку 59-ї окремої штурмової бригади БпС "Степові хижаки" ім. Якова Гандзюка розповідав, що після того, як окупантам відключили супутниковий зв'язок Starlink, українські військові фіксують менше ворожих дронів в тилу.

Того ж дня радник міністра оборони України, фахівець з систем зв'язку Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомляв, що надходить інформація про термінову поставку на фронт для окупантів терміналів супутникового Інтернету, щоб замінити Starlink.

