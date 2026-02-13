Це не секрет: Зеленський пояснив, навіщо Росія хоче виборів в Україні під час війни

Він заявив, що ініціатива проведення виборів спочатку виходила саме від РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ініціює проведення виборів в Україні під час війни, щоб позбутися його.

"Ми поспішаємо закінчити війну. У нас є втрати. Перш за все, люди: солдати, мирні жителі. Нам потрібно бути якомога ближче до партнерів, які можуть зупинити Путіна, а сьогодні це тільки Трамп. Ті, хто, можливо, і здатні на це, я не бачу, щоб вони багато робили. А ті, хто намагається, або не здатні, або росіяни не сприймають їх серйозно. Ось чому вони вирішили, що це найпростіший і найшвидший спосіб позбутися мене. Ось чому я думаю, що ідея проведення виборів під час війни була, перш за все, позицією Росії", - сказав він в інтерв'ю The Atlantic.

За його словами, пізніше її підхопила американська сторона.

"Це не секрет. Я ні в чому не звинувачую американську сторону. Але вони навели приклад Авраама Лінкольна, який проводив вибори під час війни в Америці. Вони сказали: "Покажіть, що ви готові!" І я сказав: "Я готовий", - зазначив Зеленський.

Президент згоден з тим, що наступні кілька місяців стануть для України вікном можливостей для припинення війни, поки президент США Дональд Трамп дійсно зайнятий цим.

"Нехай це буде моя суб'єктивна точка зору, тому що я знаю, що американська сторона іноді ображається, коли я висловлюю цю конкретну думку. Але одне мені ясно. Росіяни можуть використати цей час, щоб закінчити війну, поки президент Трамп дійсно зацікавлений у цьому, коли це дуже важливо і цінно для нього. "Ценно" може звучати занадто меркантильно для деяких людей", - пояснив він.

На його думку, найбільш вигідна ситуація для Трампа - зробити це до проміжних виборів:

"Це буде для нього перемогою. Так, він хоче, щоб було менше жертв. Але якщо ми з вами говоримо як дорослі люди, це просто перемога для нього, політична перемога".

Можливість виборів в Україні

Проводити вибори "вже завтра" в Україні ніхто не планує. Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій про особливості проведення виборів в умовах особливого періоду.

Він додав, що раніше робочу групу розділили на 7 тематичних підгруп. З них шість вже розпочали роботу з підготовки до виборів в Україні. Тоді як одна ще не розпочала роботу над цим процесом.

