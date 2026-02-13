США готові ратифікувати в Конгресі гарантії безпеки для України, - Сибіга

Міністр зазначив, що президент РФ Володимир Путін не досяг жодної стратегічної цілі в Україні.

За словами голови вітчизняного Міністерства закондонних справ Андрія Сибіги Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі.

Як зазначили у МЗС, йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення - уперше в історії України. Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.

"Другий ключовий елемент безпекової архітектури - військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива", - зазначив Сибіга.

На його думку, потрібно виснажити російську економіку та виснажити військові спроможності Росії:

"Або, що найкраще, - одночасно і економіку, і військові спроможності."

Міністр зазначив, що президент РФ Володимир Путін не досяг жодної стратегічної цілі в Україні.

"Він має визнати, що ніколи не досягне жодних військових цілей в Україні", - додав глава МЗС.

Сибіга переконаний, що настав належний час заборонити видачу віз учасникам російської агресії.

Маю на увазі російських військових і членів їхніх родин - та позбавити їх можливості відвідувати Європу, Канаду й Сполучені Штати. Це було б для них справді болісно", - пояснив він.

Гарантіі безпеки для України

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України". Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

"Міністерству закордонних справ України спільно з Міністерством оборони України в установленому порядку невідкладно підготувати та подати президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України", - йдеться в рішенні РНБО.

