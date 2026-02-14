Китай може зателефонувати в Кремль і закінчити війну в Україні вже завтра, - посол США в НАТО

Вітакер висловив сумнів, що росіяни готові укласти угоду або коли-небудь зможуть це зробити.

Китайський лідер Сі Цзіньпін міг би зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і вже завтра закінчити його війну прот України.

Таку думку висловив посол США при НАТО Метью Вітакер. Він додав, що також Китай міг би припинити постачати росіянам технології подвійного призначення, купувати російську нафту і газ, передають Новини.Live.

Про мирну угоду

Вітакер підкреслив, що будь-яка мирна угода повинна бути прийнятною для України. Але, на думку американського дипломата, РФ навряд чи готова до реального компромісу. За словами Вітакера, президент США Дональд Трамп використовуватиме всі можливості для досягнення миру в Україні, оскільки він переконаний, що ця війна повинна нарешті закінчитися.

Відео дня

"Я не переконаний, що росіяни готові укласти угоду або коли-небудь зможуть це зробити. Але знаєте, я молюся за мир, бо ця війна має закінчитися. Це просто жахливо. І це має закінчитися. Президент Трамп використає все можливе, щоб продовжувати, доки це не стане можливим або неможливим", - сказав він.

Вітакер також заявив, що війна в Україні виснажує обидві сторони, а особливо РФ. За його словами, у грудні 2025 року російські втрати становили близько 35 тис. військових, у січні - близько 30 тис. убитими та тяжко пораненими.

Вітакер і його заяви про Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що Вітакер заявив, що США продовжать відправляти зброю Україні через НАТО доти, доки не буде підписано мирну угоду.

А 10 лютого Вітакер анонсував, що США очікують, що держави-члени НАТО оголосять нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.

Вас також можуть зацікавити новини: