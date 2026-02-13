Україна зараз не програє у війні: в інтерв’ю The Atlantic Зеленський пояснив, чому

Президент навів три важливих аргумента, які це доводять.

Великі втрати та повільне просування окупаційних російських військ, а також відсутність знакових перемог Росії за останні півроку означають, що Україна не програє. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Atlantic.

"Україна не програє. І я думаю, що адміністрація президента Трампа це зрозуміла. В деякому сенсі це, можливо, їх здивувало, тому що російська пропаганда також працює безпосередньо на них. Нещодавно ми підрахували, що кожен кілометр окупованої української землі коштує їм 170 жертв. Це люди, які загинули або отримали настільки важкі поранення, що не повернуться. Ми маємо всі докази цього. Сказати, що за останні шість місяців вони десь перемагають? Ні", - сказав він.

Зеленський також прокоментував переговорний процес. Він зазначив, що українська сторона обрали таку тактику, щоб "американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну".

"Недостатньо просто сказати, що ми не хочемо продовжувати воювати. Тому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі. Коли вони кажуть: "Давайте поспішати і зустрітися!", ми відповідаємо: "Звичайно! Ви готові заморозити лінію, на якій ви зараз стоїте? Ми готові. Ви готові до деяких компромісів? Тільки якщо інша сторона хоче компромісу. Ви готові зустрітися з росіянами в Америці? Для нас не має значення, де, крім Москви", - пояснив Зеленський.

У нього спитали, чи дійсно після останнього раунду переговорів в Абу-Дабі Росія пом'якшила позицію. Зокрема, почалося обговорення тристоронньої зустрічі за участю президентів України, США та РФ. У відповідь Зеленський зазначив, що зрештою, хтось має відступити, і на його думку, це має бути Росія:

"На мій погляд, вони повинні залишити всю нашу територію. На сьогодні це неможливо. Але якщо ми хочемо мати лінію зіткнення, яка не проходить через центри міст, то хтось повинен відступити. Якщо вони скажуть, що відступлять, і ми відступимо, то це може спрацювати в районах, де, наприклад, є степ. А в містах, на мою думку, це не має сенсу. Якщо ми підемо, це буде мертва зона. Тому я вважаю це нелогічним".

Також він назвав пропозиції про створення "вільної економічної зони" несправедливими і такими, які змушують Україну залишити свою територію.

Гарантії безпеки

Як писав УНІАН, Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. За словами голови МЗС Андрія Сибіги, проєкт двосторонніх гарантій майже готовий. У ньому йдеться про юридично зобовʼязуючі гарантії.

