Рубіо в останню хвилину скасував важливу зустріч щодо України, це поганий знак, - FT

В Європі бояться, що Білий дім хоче усунути Європу з переговорного процесу і посилити тиск на Україну.

Державний секретар США Марко Рубіо "в останню хвилину" скасував зустріч з європейськими лідерами щодо війни в Україні, що була запланована в межах Мюнхенської конференції з безпеки. В Європі бояться, що це сигналізує про зміну настроїв у Вашингтоні, пише Financial Times.

За даними журналістів, головний дипломат США мав взяти участь у зустрічі з лідерами Німеччини, Польщі, Фінляндії та Європейської комісії у п’ятницю вдень, але скасував її в останній момент, пославшись на конфлікт у своєму графіку.

Європейський чиновник, ім'я якого не розкривається, назвав це "божевіллям". Як зазначає Financial Times, це сталося на тлі дедалі більшого дистанціювання адміністрації Трампа від європейських союзників і намагань підштовхнути Україну до угоди з Росією.

І це при тому, що після Мюнхена, як вже відомо, Рубіо вирушить до Будапешта, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном – найбільш проросійським лідером ЄС, який блокує будь-які спільні зусилля ЄС щодо підтримки України.

Старший чиновник Держдепартаменту США, чиє ім'я також не розкривається, сказав виданню, що Вашингтон прагне подальшого "зміцнення" зв’язків з європейською країною, яка, на відміну від решти ЄС, поділяє бачення адміністрації Трампа щодо миру в Україні.

Відомо, що в суботу Рубіо виступить з промовою на Мюнхенській конференції. І, як зазначає Financial Times, європейські чиновники з тривогою чекають на цей виступ, сподіваючись почути, що США пом'якшили свою позицію після ескалації довкола Гренландії місяць тому.

"Людям тут так важко повірити, що країна, яка відігравала цю роль у визволенні Європи, створила план Маршалла та альянси, тепер відвертається. І робить це, йдучи на поступки Росії", – сказав FT американський сенатор-демократ Пітер Велч.

Як писав УНІАН, на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить 13–15 лютого в Німеччині, доля України залишається невизначеною і висить "на волосині", оскільки дипломатичний процес щодо припинення війни фактично зайшов у глухий кут і учасники не очікують проривів. Основні розбіжності стосуються територіальних вимог Росії та гарантій безпеки для Києва. Попри участь десятків світових лідерів, цей форум може завершитися заявами про солідарність без конкретних рішень.

За даними Politico, США не готові укладати окремі безпекові угоди з Україною до припинення війни з Росією, що додає невизначеності, а український президент Володимир Зеленський має намір закликати партнерів до посилення тиску на Москву та посилення допомоги, тоді як Київ і Москва продовжують домовлятися про умови миру в рамках інших майданчиків.

