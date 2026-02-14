Макрон розповів, чому 'коаліція бажаючих' не відправляє війська в Україну

Президент підкреслив, що Франція та її союзники підтримують Україну, але в рамках принципу "неескалації".

Країни "коаліції бажаючих" не відправляють свої війська в Україну, тому що будь-яке введення наземних сил означало б повну відповідальність за ескалацію війни. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на Мюнхенській конференції з безпеки. Відео опублікував канал BR24.

Політик нагадав, що з самого першого дня європейці вирішили допомогти Україні в цій війні, "але відмовитися від ескалації конфлікту з Росією".

"Тобто не нападати на Росію на цій території і не вводити сухопутні війська. Так що ми все ще працюємо в цих рамках... Я повністю розумію ваше розчарування і те, що ви говорите", - сказав Макрон.

Відео дня

Він додав, що в той же час союзники надавали Україні підтримку і "робили те, що кілька років тому багато хто вважав немислимим". Макрон заявив:

"Сьогодні, якщо ми вступимо в бій і відправимо війська на землю в цій ситуації, ми візьмемо на себе відповідальність за ескалацію... Я думаю, сьогодні не буде консенсусу з цього приводу, і я не хочу давати помилкові обіцянки і не виконувати їх. Думаю, що ми будемо відповідальні за розпалювання конфлікту".

Президент Франції сказав, що розуміє, що цей підхід не є ідеальним для України. Він вважає, що завдання коаліції - забезпечити Україну ресурсами для захисту і тиснути на російську економіку, щоб "зупинити війну в більш вигідних умовах" для України.

Миротворці в Україні

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відхилив пропозицію лідера правоцентристської Європейської народної партії Манфреда Вебера про те, що спільна європейська армія могла б зіграти роль у післявоєнному підтриманні миру в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: