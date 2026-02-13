У Польщі не вірять, что РФ переможе НАТО, попри 'розгром' на навчаннях

Доки військові навчання НАТО показують катастрофічну неготовність армій до війни, політики запевняють, що це Росія слабка.

За чотири роки війни в Україні Росія так і не змогла захопити навіть Донбас, тож завоювати Європу вона не здатна. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він зауважив, що відомий американський політолог та радник президента США Збігнєв Бжезінський багато років тому сказав, що Росія має вибір: або бути союзником Заходу, або стати васалом Китаю. Однак у першому випадку їй доведеться дотримуватися певних правил, а саме – не нападати на сусідів.

"Думаю, Китай має бути дуже задоволений собою, бо, майже нічого не роблячи, [Китай домігся ситуації, коли] росіяни витрачають своє національне багатство на китайські товари й стають дедалі слабшими з кожним роком", – сказав Сікорський.

При цьому польський міністр скептично висловився щодо російської військової загрози для Європи.

"Росія, яка не може підкорити Донбас протягом чотирьох років, не здатна підкорити Європу", – сказав він.

НАТО не готове до війни

Попри упевненість Сікорського у слабкості Росії, військовий потенціал армій НАТО викликає ще більше сумнівів. Як писав УНІАН, проведені у 2025 році військові навчання країн НАТО із залученням українців показали катастрофічну неготовність європейських армій до сучасної війни.

Під час польових маневрів група з 10 українців, які за сценарієм навчань відігравали роль умовного противника, за один день розгромила два батальона НАТО.

